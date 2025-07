Lei institui campanha "Setembro Amarelo vai à Escola" em MS

A campanha “Setembro Amarelo vai à Escola” passa a integrar, oficialmente, o calendário de ações de conscientização em Mato Grosso do Sul.

A iniciativa foi sancionada nesta quarta-feira (9), com a publicação da Lei 6.449/2025, de autoria da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), no Diário Oficial do Estado.

A nova legislação tem como objetivo promover atividades educativas voltadas à prevenção da automutilação e do suicídio no ambiente escolar, especialmente entre estudantes do ensino médio da rede estadual.

A proposta também poderá ser estendida a escolas municipais e instituições privadas de ensino.

Durante o mês de setembro, as escolas deverão receber palestras, debates, panfletagens, seminários e outras ações de mobilização voltadas à saúde mental e valorização da vida.

As atividades farão parte da campanha nacional Setembro Amarelo, mas agora ganham um formato específico voltado ao público jovem e ao ambiente escolar sul-mato-grossense.

De acordo com Mara Caseiro, a medida busca ampliar o alcance da discussão sobre saúde mental entre adolescentes e jovens. “É preciso falar abertamente sobre o tema, levando a discussão para além de palestras e audiências públicas, reverberando para fora dos muros institucionais”, destacou a parlamentar.

