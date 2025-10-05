Menu
Menu Busca domingo, 05 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Lei que exige material de campanha em braille expõe falta de preparo em gráficas de MS

Em MS, o eleitorado com deficiência visual representa 16,74% que serão beneficiados com a nova lei de campanhas eleitorais

05 outubro 2025 - 13h15Sarah Chaves
Foto: Reprodução Foto: Reprodução  

Em Campo Grande, boa parte das gráficas ainda não está preparada para atender à exigência de produção de material de campanha em braille, que passará a valer a partir das eleições de 2026. O levantamento feito pela reportagem mostra que empresas na Avenida Tamandaré, rede com localização na Ceará e Jardim Paulista informaram não oferecer impressão em braille, mesmo algumas já tendo prestado serviços em campanhas anteriores.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Mato Grosso do Sul possui 18.619 eleitores com algum tipo de deficiência, sendo 3.523 com deficiência visual — o que representa 16,74% do eleitorado com deficiência no Estado. Os números evidenciam o desafio de garantir acessibilidade plena durante o processo eleitoral, especialmente no que diz respeito à comunicação e ao acesso à informação.

A necessidade de adequação do setor gráfico ganha ainda mais relevância após a sanção da Lei nº 15.230, que determina que candidatos aos cargos majoritários disponibilizem parte de seu material de campanha em braille. A medida representa um avanço na inclusão das pessoas com deficiência visual nas eleições brasileiras, ampliando o acesso à informação política e o exercício da cidadania. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ainda irá regular a quantidade de material gráfico em braille nas campanhas.

A proposta foi apresentada pelo senador Romário (PL-RJ) e relatada por Eduardo Braga (MDB-AM). Além de estabelecer regras sobre acessibilidade em campanhas, a lei também define critérios para aferição da idade mínima de candidatos, oferecendo mais clareza e segurança jurídica ao processo eleitoral.


De acordo com o novo texto, a idade mínima para cargos do Executivo será verificada na data da posse. Para vereadores, a exigência continua sendo ter 18 anos até o prazo final para registro da candidatura. Já para os demais cargos legislativos, a idade será considerada na posse presumida, que deve ocorrer até 90 dias após a eleição da Mesa Diretora, evitando manipulações regimentais.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Ilustrativa /
Política
Governo lança consulta pública para baratear CNH; veja o que pode mudar
Evento de filiação PP-MS
Política
PP articula candidatura ao Senado em evento de filiações em Campo Grande
Foto: Prefeitura de Bandeirantes
Política
Acusação de compra de votos em troca de esterco é rejeitada por juiz em Bandeirantes
Encontro ocorreu em Campo Grande
Política
PP cresce em MS com a filiação de novos prefeitos
Celso Sabino
Política
Sabino resiste no cargo e União Brasil abre processo de expulsão
Ministro Benedito Gonçalves -
Internacional
Ministro que declarou Bolsonaro inelegível sofre sanção dos EUA
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
'Preso' em casa, Moraes manda defesa decidir se Bolsonaro quer dar entrevistas
Homem enfrenta júri em Campo Grande por matar amigo da ex em bar
Justiça
Homem enfrenta júri em Campo Grande por matar amigo da ex em bar
Gerson Claro participa de reunião com demais autoridades
Política
'Vai virar ponto turístico', diz Gerson Claro sobre ponte da Rota Bioceânica
Nelsinho acompanha conversas sobre centro logístico
Política
Centro logístico entre aduanas pode ajudar no sucesso da Rota Bioceânica

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Gisele foi esfaqueada e carbonizada
Polícia
Mulher conversou com irmã uma hora antes de ser morta e carbonizada na Capital
Gisele e Anderson morreram na noite de hoje
Polícia
Mulher assassinada e carbonizada pelo marido é identificada; o suspeito tirou a própria vida
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande
Polícia
Empresário é encontrado morto com tiro na cabeça na zona rural de Campo Grande