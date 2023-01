Leia o documento que anularia as eleições

Durante vistoria na residência de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, a Polícia Federal encontrou uma minuta (proposta) de decreto para o ex-presidente da república Jair Bolsonaro (PL) instaurar estado de defesa na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Conforme o documento a intenção era reverter o resultado da eleição 2022, em que elegeu o Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Tal medida seria inconstitucional.

O documento de três páginas, feito em computador, foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão realizada na última terça-feira (10), conforme revelou a Folha. A PF vai investigar as circunstâncias da elaboração da proposta.

VEJA A ÍNTEGRA DA PROPOSTA DE DECRETO

