Leilão da Rota da Celulose terá R$ 10,1 bilhões em investimentos

O novo projeto de concessão da Rota da Celulose, que contempla as rodovias federais BR-262 e BR-267, além das estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, será leiloado nesta quinta-feira (8), a partir das 13h (horário de Mato Grosso do Sul), na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, participará da cerimônia. O projeto é fruto da parceria entre o Ministério dos Transportes e o Governo de Mato Grosso do Sul.

Ele prevê investimentos de R$ 10,1 bilhões ao longo de 30 anos para modernizar e ampliar a infraestrutura de uma das principais rotas de escoamento da produção agroindustrial do Centro-Oeste.

A concessão abrangerá 870,3 km de estradas e será concedida à empresa que oferecer o maior desconto sobre a tarifa de pedágio. A vencedora será responsável pela gestão, manutenção, conservação e melhorias em todo o trecho.

O leilão será transmitido ao vivo pelo canal do Ministério dos Transportes no YouTube.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também