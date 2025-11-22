Lideranças de MS reagem à prisão de Bolsonaro

A prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ocorrida na manhã deste sábado (22), repercutiu imediatamente entre políticos de Mato Grosso do Sul. Parlamentares e lideranças alinhadas ao Partido Liberal (PL) publicaram notas e manifestações nas redes sociais criticando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Um dos primeiros a se pronunciar foi o deputado federal Marcos Pollon, que classificou a prisão como “um escândalo e um ataque frontal à democracia”. Em sua publicação, o parlamentar afirmou que a Constituição estaria sendo “rasgada”, que o Judiciário estaria se tornando “arma de perseguição” e que o Brasil estaria sendo empurrado “rumo à ditadura”. Pollon encerrou a nota com a frase: “podem calar um homem, não milhões”, citando o escritor Olavo de Carvalho.

O Partido Liberal de Mato Grosso do Sul também divulgou um posicionamento oficial. No comunicado, a sigla afirma que a prisão foi “precipitada” e executada sem o esgotamento do devido processo legal. O texto convoca lideranças e apoiadores de centro-direita a se manterem “unidos e vigilantes na defesa da liberdade, da justiça e dos direitos fundamentais de todo cidadão brasileiro”.

A nota do PL rapidamente ganhou força e foi compartilhada por diversas figuras políticas do estado, entre elas o ex-governador Reinaldo Azambuja, o deputado estadual Coronel David, o vereador Rodolfo Nogueira e outras lideranças que integram o grupo de apoio ao ex-presidente.

Quem também se manifestou foi o ex-deputado estadual e ex-candidato ao governo, Capitão Contar, que publicou a seguinte nota:

“A prisão do Presidente Bolsonaro é mais um capítulo de um país que perdeu o equilíbrio e a razoabilidade.

Não estamos diante de justiça estamos diante de arbitrariedade.

Quando a lei vira instrumento político, a democracia fica em risco.

O Brasil merece instituições que protejam o cidadão, não que calem vozes.

Minha solidariedade ao Presidente Bolsonaro e à sua família. A verdade sempre aparece.”

As manifestações refletem o clima de forte mobilização entre aliados de Bolsonaro em Mato Grosso do Sul, que seguem se posicionando nas redes e prometem intensificar atos de apoio ao ex-presidente nas próximas horas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também