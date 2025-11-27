Lideranças de MS vão à posse de Aécio no comando do PSDB em Brasília

Autoridades sul-mato-grossenses estarão presentes na posse do deputado federal, Aécio Neves como presidente nacional do PSDB, no evento que ocorreu hoje (27), em Brasília. Estão com a presença confirmada os deputados estaduais Pedro Caravina e Lia Nogueira e o federal Dagoberto Nogueira.

A definição nacional deve refletir diretamente na disputa pelo comando do PSDB em Mato Grosso do Sul, que se arrasta há meses. Caravina afirmou que a expectativa é de que o encontro em Brasília encerre o impasse e estabeleça o novo arranjo partidário no Estado. Ele destacou que o PSDB passa por processo de reorganização, após perdas internas, mas mantém presença relevante, com seis deputados estaduais, três federais e cerca de 20 prefeitos.

Nos bastidores, a escolha de Beto Pereira para assumir a presidência estadual era tratada como encaminhada, com Caravina integrando a chapa. No entanto, a confirmação dependerá da decisão da direção nacional.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também