Menu
Menu Busca quinta, 27 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Lideranças de MS vão à posse de Aécio no comando do PSDB em Brasília

A definição nacional deve refletir diretamente na disputa em Mato Grosso do Sul

27 novembro 2025 - 08h22Sarah Chaves    atualizado em 27/11/2025 às 08h24
Deputado federal, Aécio NevesDeputado federal, Aécio Neves   (Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

Autoridades sul-mato-grossenses estarão presentes na posse do deputado federal, Aécio Neves como presidente nacional do PSDB, no evento que ocorreu hoje (27), em Brasília. Estão com a presença confirmada os deputados estaduais Pedro Caravina e Lia Nogueira e o federal Dagoberto Nogueira.

A definição nacional deve refletir diretamente na disputa pelo comando do PSDB em Mato Grosso do Sul, que se arrasta há meses. Caravina afirmou que a expectativa é de que o encontro em Brasília encerre o impasse e estabeleça o novo arranjo partidário no Estado. Ele destacou que o PSDB passa por processo de reorganização, após perdas internas, mas mantém presença relevante, com seis deputados estaduais, três federais e cerca de 20 prefeitos.

Nos bastidores, a escolha de Beto Pereira para assumir a presidência estadual era tratada como encaminhada, com Caravina integrando a chapa. No entanto, a confirmação dependerá da decisão da direção nacional. 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: João Garrigo/Divulgação
Política
Deputados analisam atualização do PPA e inclusão de ação para militares
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Política
Lula comenta prisão de Jair Bolsonaro: "Lição de democracia"
Bolsonaro ficará em regime fechado na PF
Política
Bolsonaro e militares condenados seguem presos após audiências de custódia
Fachada da Assembleia Legislativa
Política
Posse de governador em MS passará para 6 de janeiro
Câmara Municipal de Deodápolis
Interior
Com viagens ao Paraná, vereadores de Deodápolis gastam R$ 463 mil em diárias
Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro -
Política
Eduardo Bolsonaro vira réu no STF por coagir ministros; Defensoria Pública assume defesa
Foto: Wagner Guimarães/ALEMS
Política
Deputados votam quatro matérias na sessão da Assembleia nesta quarta-feira
Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (D), e da CCJ, Otto Alencar, anunciam o calendário e o relator da indicação de Jorge Messias ao STF
Política
Votação da indicação de Jorge Messias na CCJ será realizada dia 10 de dezembro
Encontro aconteceu na manhã desta terça-feira
Política
Após reunião, Coronel David avalia fortalecimento da sigla e defende reorganização interna
Roberto Razuk
Política
Defesa de Roberto Razuk diz não ter acesso aos autos e pede prisão domiciliar

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital