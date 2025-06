Longen quer parceria público-privada para ampliar vagas de creches na Capital

Nesta segunda-feira (23), a ampliação da oferta de vagas em creches em Campo Grande foi tema de uma reunião na Casa da Indústria, promovida pela Fiems. O encontro reuniu representantes do poder público municipal e estadual, além de empresários, para debater a possibilidade de criar parcerias público-privadas (PPPs) voltadas à educação infantil.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou que o setor industrial é o que mais cresce no Estado e reforçou a necessidade de encontrar soluções modernas como as PPPs para atender à demanda por vagas.

"Precisamos discutir um novo modelo. As PPPs são um modelo moderno, adotado no mundo inteiro, e nós precisamos trazer a Campo Grande. Nessa direção, nós, da indústria, entendemos que precisamos avançar para atender as nossas necessidades. O setor industrial é o que mais cresce no Estado e tem colocado muito fortemente essa demanda", disse Longen.

A eventual criação de uma parceria público-privada na área educacional requer atualizações na legislação, diante disso, presente na reunião, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy, destacou que iniciativas para reduzir o déficit de vagas da educação infantil na capital são louváveis e apoiou a iniciativa.

"A Câmara é parceira da indústria, do comércio e das mães que precisam colocar suas crianças na escola. Vamos nos debruçar sobre um projeto de lei que seja viável, moderno e que possa flexibilizar essa parceria no intuito de atender a cidade de Campo Grande e a sua população", frisou o vereador.

O secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, reforçou que o governo do Estado já vem contribuindo com os municípios para ampliar a oferta de vagas na educação infantil. Ele elogiou a iniciativa da Fiems em participar da construção de soluções na área educacional. "A iniciativa da Fiems planeja como, através da parceria público-privada, a gente pode minimizar esse problema e fazer com que Campo Grande continue a crescer. A parceria entre vários atores com certeza vai dar como resultado o melhor atendimento à população de Campo Grande", afirmou o secretário.

Também participaram da reunião o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Júnior, o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, além de representantes do Grupo Pereira, do Sesi e do Senai.

