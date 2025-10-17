Menu
Política

Lucas Foroni quer "replicar' boas políticas em Brasília e prepara vice em Rio Brilhante

O prefeito pretende disputar vaga na Câmara Federal nas eleições de 2026

17 outubro 2025 - 18h33Taynara Menezes e Sarah Chaves
Prefeito participou de uma entrevista na Rádio Top ontem (16)Prefeito participou de uma entrevista na Rádio Top ontem (16)   (Foto: Rede Top)

O prefeito de Rio Brilhante, Lucas Foroni (PP), confirmou sua pré-candidatura a deputado federal nas eleições de 2026 e afirmou que pretende levar para o Congresso o modelo de gestão que desenvolveu no município. Ele ainda revelou que já articula a sucessão do vice-prefeito, Dr. Leonardo, atualmente no PSDB, no Poder Executivo da cidade.

"Até a escolha do vice, desde a reeleição, quando a gente fez a maior votação proporcional de prefeito reeleito do Estado, foi até pensando nessa possibilidade", afirmou.

Sobre a decisão pelo caminho federal, Foroni esclareceu que acredita ser mais coerente a transição. "Eu acho que é mais fácil ter uma campanha de federal do que de estadual, devido à concorrência e proximidade das pessoas. De estadual a autonomia é muito limitada", explicou. 

A ideia, segundo ele, é levar a experiência de gestão implantada em Rio Brilhante para uma escala maior. "O que seria o mais gratificante é só replicar o que a gente fez aqui que deu certo para mais pessoas". 

Com o vice ainda no PSDB, ele explicou que a mudança de partido deve ocorrer no período da janela partidária, com prazo a partir de março.

Foroni é pré-candidato a eleição pela federação formada por PP e União Brasil, batizada de União Progressistas.  A expectativa do grupo, segundo ele, é eleger dois deputados federais no Mato Grosso do Sul. "A Rose é certamente a candidata federal ou será nossa vice. Que eu acho que é da vontade dela e eu também sou a favor dessa competição".

Sobre predileção à vaga, ele descartou "ajuda" da senadora Tereza Cristina, liderança do PP.  "É uma abertura de espaço e respeito à minha vontade. Ela dá espaço democrático para qualquer um fazer. Se ela fizesse isso por mim, seria injusto com os outros", mas destacou que a líder é crucial nas articulações do partido.

 

 

