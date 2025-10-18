Menu
Política

Luiz Ovando deve disputar reeleição, mas não descarta o Senado em cenário favorável

O deputado do PP diz que decisão dependerá das pesquisas

18 outubro 2025 - 10h31Sarah Chaves
Deputado federal, Luiz OvandoDeputado federal, Luiz Ovando   (Divulgação)

O deputado federal Luiz Ovando (PP) afirmou que, por enquanto, trabalha com ações voltadas à reeleição em 2026, mas não descarta disputar o Senado, caso as pesquisas qualitativas indiquem boas chances. “Em princípio são ações para reeleição, mas com chance de Senado na dependência das pesquisas”, disse ao JD1,

A declaração de Ovando ocorre em meio a movimentações intensas dentro da direita sul-mato-grossense, que disputa  uma vaga ao Senado. O grupo que quer fazer chapa com a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP), tem entre os cotados, nomes como Gerson Claro (PP), Jaime Verruck e Nelsinho Trad (PSD). Outros possíveis postulantes ao cargo são Gianni Nogueira e Reinaldo Azambuja (PL), esse dado como certo.

Na oposição, o PT ainda não definiu candidatura, mas há fortes apostas em Fábio Trad e a possibilidade de apoio à senadora Simone Tebet (MDB). Caso nenhum dos cenários avance, o partido pode optar por Vander Loubet (PT).

O deputado Luiz Ovando foi procurado pela reportagem depois de declarações do prefeito Lucas Foroni (PP), que confirmou sua pré-candidatura a deputado federal e comentou a expectativa do PP nas próximas eleições.

Foroni afirmou que já articula a sucessão do vice-prefeito, Dr. Leonardo (PSDB). Ele destacou que o PP e o União Brasil, juntos na federação União Progressistas, esperam eleger dois deputados federais em Mato Grosso do Sul, e que nomes como Rose Modesto devem disputar espaço.

O prefeito também frisou que a senadora Tereza Cristina tem papel decisivo nas articulações, mas mantém postura democrática, sem privilegiar candidaturas.

