Luiz Ovando deve disputar reeleição, mas não descarta o Senado em cenário favorável

Saiba Mais Política Lucas Foroni quer "replicar' boas políticas em Brasília e prepara vice em Rio Brilhante

O deputado federal Luiz Ovando (PP) afirmou que, por enquanto, trabalha com ações voltadas à reeleição em 2026, mas não descarta disputar o Senado, caso as pesquisas qualitativas indiquem boas chances. “Em princípio são ações para reeleição, mas com chance de Senado na dependência das pesquisas”, disse ao JD1,

A declaração de Ovando ocorre em meio a movimentações intensas dentro da direita sul-mato-grossense, que disputa uma vaga ao Senado. O grupo que quer fazer chapa com a reeleição do governador Eduardo Riedel (PP), tem entre os cotados, nomes como Gerson Claro (PP), Jaime Verruck e Nelsinho Trad (PSD). Outros possíveis postulantes ao cargo são Gianni Nogueira e Reinaldo Azambuja (PL), esse dado como certo.

Na oposição, o PT ainda não definiu candidatura, mas há fortes apostas em Fábio Trad e a possibilidade de apoio à senadora Simone Tebet (MDB). Caso nenhum dos cenários avance, o partido pode optar por Vander Loubet (PT).

O deputado Luiz Ovando foi procurado pela reportagem depois de declarações do prefeito Lucas Foroni (PP), que confirmou sua pré-candidatura a deputado federal e comentou a expectativa do PP nas próximas eleições.

Foroni afirmou que já articula a sucessão do vice-prefeito, Dr. Leonardo (PSDB). Ele destacou que o PP e o União Brasil, juntos na federação União Progressistas, esperam eleger dois deputados federais em Mato Grosso do Sul, e que nomes como Rose Modesto devem disputar espaço.



O prefeito também frisou que a senadora Tereza Cristina tem papel decisivo nas articulações, mas mantém postura democrática, sem privilegiar candidaturas.

Reportar Erro

Saiba Mais Política Lucas Foroni quer "replicar' boas políticas em Brasília e prepara vice em Rio Brilhante

Deixe seu Comentário

Leia Também