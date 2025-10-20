Menu
Menu Busca segunda, 20 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Lula anuncia Boulos como novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência

Deputado deve deixar a Câmara para assumir o cargo; segundo o Planalto, a nomeação será publicada no Diário Oficial nesta terça-feira

20 outubro 2025 - 19h09Vinícius Santos     atualizado em 20/10/2025 às 19h10
Guilherme Boulos e Lula - Guilherme Boulos e Lula -   (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) é o novo integrante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A troca vinha sendo discutida há meses e foi oficialmente anunciada nesta segunda-feira (20).

Boulos assumirá o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, substituindo Márcio Macêdo, que deixa a função. A nomeação será publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (21).

Em nota, o Planalto informou. “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o deputado federal Guilherme Boulos nesta segunda-feira (20) e o convidou para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boulos irá substituir o ministro Márcio Macêdo na função. Márcio, a ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social) participaram do encontro com o presidente. A nomeação de Boulos sairá publicada no Diário Oficial de amanhã.”

No cenário político nacional, a medida é vista como uma estratégia do governo para fortalecer o diálogo com movimentos sociais e ampliar a base de apoio de Lula, de olho nas eleições de 2026. A Secretaria-Geral da Presidência tem papel central na articulação das agendas do presidente com representantes de movimentos populares em todo o país, como o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), do qual Boulos é um dos principais nomes ligado ao movimento. 

Sobre

Guilherme Boulos nasceu em 19 de junho de 1982, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. É conhecido por sua atuação como líder social e político, especialmente à frente do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).

Boulos ganhou destaque nacional ao disputar as eleições em 2018, quando se candidatou pela primeira vez e consolidou sua presença no cenário político brasileiro.

Em 2022, foi eleito deputado federal por São Paulo, tornando-se o candidato mais votado do estado, com 1.001.453 votos, representando a força de sua trajetória política e sua ligação com movimentos sociais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula
Política
Lula e Donald Trump devem se reunir na Malásia no domingo
Geraldo Resente é o presidente atual do PSDB
Política
Tucanos discutem nova direção do PSDB em MS e esperam definição nacional
Em Congresso, Riedel reforça união com municípios para criar políticas públicas
Política
Em Congresso, Riedel reforça união com municípios para criar políticas públicas
Denúncia sobre irregularidades no transporte coletivo da Capital será entregue ao MPMS
Política
Denúncia sobre irregularidades no transporte coletivo da Capital será entregue ao MPMS
Sede do TCE-MS -
Comportamento
Ex-vereador de Santa Rita do Pardo é isento de devolver R$ 31,8 mil após recurso no TCE
Justiça Eleitoral entra em regime de plantão em MS nesta segunda (20)
Política
Justiça Eleitoral entra em regime de plantão em MS nesta segunda (20)
Camila Jara propõe "Botão do Pânico" em todas as unidades de saúde do país
Política
Camila Jara propõe "Botão do Pânico" em todas as unidades de saúde do país
Foto: José cruz/Agência Brasil
Política
Ciro Gomes deixa o PDT e se filia ao PSDB após divergências no Ceará
Deputado federal, Luiz Ovando
Política
Luiz Ovando deve disputar reeleição, mas não descarta o Senado em cenário favorável
Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro.
Política
Moraes autoriza Bolsonaro a comemorar festa de 15 anos da filha em casa

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército