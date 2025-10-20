Lula anuncia Boulos como novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) é o novo integrante do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A troca vinha sendo discutida há meses e foi oficialmente anunciada nesta segunda-feira (20).

Boulos assumirá o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, substituindo Márcio Macêdo, que deixa a função. A nomeação será publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (21).

Em nota, o Planalto informou. “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o deputado federal Guilherme Boulos nesta segunda-feira (20) e o convidou para ocupar o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boulos irá substituir o ministro Márcio Macêdo na função. Márcio, a ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) e os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social) participaram do encontro com o presidente. A nomeação de Boulos sairá publicada no Diário Oficial de amanhã.”

No cenário político nacional, a medida é vista como uma estratégia do governo para fortalecer o diálogo com movimentos sociais e ampliar a base de apoio de Lula, de olho nas eleições de 2026. A Secretaria-Geral da Presidência tem papel central na articulação das agendas do presidente com representantes de movimentos populares em todo o país, como o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), do qual Boulos é um dos principais nomes ligado ao movimento.

Sobre

Guilherme Boulos nasceu em 19 de junho de 1982, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. É conhecido por sua atuação como líder social e político, especialmente à frente do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).

Boulos ganhou destaque nacional ao disputar as eleições em 2018, quando se candidatou pela primeira vez e consolidou sua presença no cenário político brasileiro.

Em 2022, foi eleito deputado federal por São Paulo, tornando-se o candidato mais votado do estado, com 1.001.453 votos, representando a força de sua trajetória política e sua ligação com movimentos sociais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também