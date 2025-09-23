Lula anuncia US$ 1 bilhão para fundo global de preservação de florestas tropicais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (23) que o Brasil destinará US$ 1 bilhão para o Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (TFFF, na sigla em inglês).

O anúncio foi feito durante sessão de abertura sobre o tema na Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.

O TFFF será lançado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em Belém (PA), em novembro deste ano.

O fundo terá caráter misto, e os dividendos serão divididos entre investidores e países que mantiverem seu desmatamento abaixo de 0,5% ao ano.

“Os países em desenvolvimento muitas vezes foram acusados de não cuidar do meio ambiente. Mas de nada serve importar modelos distantes das realidades locais. Não haverá solução possível para as florestas tropicais sem o protagonismo de quem vive nelas”, afirmou Lula.

O Brasil foi o primeiro país a se comprometer com o TFFF. Atualmente, cinco países integram o fundo: Colômbia, Gana, República Democrática do Congo, Indonésia e Malásia. Entre os potenciais investidores estão França, Noruega, Alemanha, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido.

A iniciativa busca ampliar a conservação de florestas tropicais em países em desenvolvimento, oferecendo “investimentos reais” para a preservação. Lula destacou que a meta é que cada país receba até US$ 4 por hectare preservado, considerando que as florestas tropicais cobrem cerca de 1,1 bilhão de hectares em 73 países.

