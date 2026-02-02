Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Política

Lula assina e envia acordo comercial Mercosul-UE ao Congresso

Governo espera que o Legislativo aprove o pacto o mais rápido possível. Motta prometeu iniciar análise na Câmara em breve

02 fevereiro 2026 - 18h42Brenda Assis
A assinatura aconteceu nesta segunda-feiraA assinatura aconteceu nesta segunda-feira   (BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou e enviou, nesta segunda-feira (2), o acordo comercial Mercosul-União Europeia para o Congresso Nacional. A ação foi feita no dia em que a Casa iniciou o ano legislativo. A informação foi confirmada pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

A expectativa do governo é que o Congresso aprove a medida o mais rápido possível, ainda no primeiro semestre do ano.

Quando começar a valer, o acordo criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 780 milhões de consumidores e abrangendo aproximadamente um quarto do PIB global. A expectativa é de que a medida reduza tarifas de importação sobre a maior parte dos produtos comercializados entre os blocos.

Entraves

Após mais de 25 anos de negociações, o tratado foi assinado em 17 de janeiro, no Paraguai, por representantes dos dois blocos. Quatro dias depois, porém, o Parlamento Euroupeu decidiu levar o pacto ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) para análise jurídica — o que pode travar a análise pelo lado europeu por até dois anos.

Além do Parlamento Europeu, o acordo Mercosul-UE também precisa passar por um longo processo de ratificação nos congressos nacionais dos países integrantes do bloco.

Em contrapartida, o governo brasileiro e outros países do Mercosul apostam em agilizar a aprovação da proposta de forma a pressionar o bloco europeu a antecipar a vigência das novas regras.

Como mostrou o Metrópoles, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), prometeu priorizar o tema e iniciar a análise por parte do Parlamento em breve.

“Estamos aguardando chegar por parte do Executivo. A expectativa é que chegue. Chegando, vamos priorizar. […] Para que ele possa entrar em vigor o quanto antes e, assim, começar a repartir seus frutos a todos os participantes”, disse Motta.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias
Política
Governo deve enviar projeto para acabar com escala 6x1, diz líder
Guilherme Boulos e Lula -
Política
Guilherme Boulos vem a Campo Grande na próxima quinta-feira
Homem é preso por violência doméstica e ameaça bebê de 6 meses em Campo Grande
Política
Homem é preso por violência doméstica e ameaça bebê de 6 meses em Campo Grande
Vereadores se reuniram para definir a audiência
Política
Votação sobre alta da taxa do lixo é adiada e audiência pública é marcada na Capital
Governador Eduardo Riedel (PP) na ALEMS - Foto: Sarah Chaves
Política
Riedel diz que ano eleitoral traz desafios, mas garante foco em projetos para MS
Epaminondas Vicente Neto, o Papy -
Política
Derrubada de veto sobre aumento do IPTU pode parar na Justiça, diz Papy
Sede do Legislativo - Foto: Deodápolis News / Reprodução
Política
Câmara de Deodápolis responde promotor e nega irregularidades em pagamentos de diárias
Soraya Thronicke, senadora
Política
Soraya reforça atuação transversal com apoio governista, mas descarta ida ao PT
Ex-governador Reinaldo Azambuja (PL))
Política
Reinaldo Azambuja vai à Brasília para discutir chapas do PL nesta quarta-feira
Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB)
Política
Simone diz que poderá deixar cargo de ministra antes do prazo legal 'se o presidente solicitar'

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica