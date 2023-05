Lula assina hoje decreto da Lei Paulo Gustavo

O presidente Lula assina, durante cerimônia em Salvador nesta quinta-feira (11), o decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo, que autoriza investimentos bilionários ao setor cultural.

A lei nº 195/2022 faz homenagem ao ator e humorista que faleceu em 2021, vítima de um quadro grave de Covid.

No total, serão investidos R$ 3,8 bilhões no setor cultural das 27 unidades federativas do país, com o objetivo de beneficiar 5.570 municípios. Desse valor, R$ 2 bilhões serão destinados aos estados e R$ 1,8 bilhão aos municípios.

A assinatura do documento ocorrerá durante uma cerimônia aberta ao público e contará com a participação da ministra da Cultura, Margareth Menezes

