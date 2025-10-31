Menu
Política

Lula assina PL Antifacção; texto segue para a Câmara

Texto deve ser encaminhado ainda hoje para o Congresso

31 outubro 2025 - 18h11Gabrielly Gonzalez, com CNN
Presidente Lula ao lado do ministro Ricardo LewandowskiPresidente Lula ao lado do ministro Ricardo Lewandowski   (Adriano Machado/Reuters)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou o projeto de lei “antifacção” nesta sexta-feira (31). A proposta prevê mudanças nas normas penais do Brasil, como a Lei de Execuções Penais e a Lei de Organizações Criminosas. O texto agora segue para a Câmara.Um dos pontos da proposta é a criação de empresas jurídicas fictícias para infiltração no crime organizado com objetivo de coletar informações em relação ao fluxo operacional da facção alvo da investigação.

O projeto também propõe o monitoramento de conversas entre presos e advogados. Isso já existe nos cinco presídios federais do Brasil, mas a ideia é ampliar a todas as penitenciárias do país quando houver indício de envolvimento de crime das lideranças repassando informações para fora da prisão.

O texto também prevê a criação de um banco nacional de dados de organizações criminosas, que abrangeria nomes de todos os integrantes das facções espalhadas pelo Brasil, fora e dentro dos presídios.

O texto foi finalizado na tarde de hoje em uma reunião que contou com a participação dos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública), José Múcio (Defesa), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social).

