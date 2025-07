Lula assume presidência do Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta quinta-feira (3), da 66ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, realizada em Buenos Aires, capital da Argentina.

O encontro marcou a troca de comando da presidência temporária do bloco, que agora passa da Argentina para o Brasil. A gestão brasileira à frente do Mercosul vai até dezembro.

Durante o seu discurso na cúpula, Lula destacou a importância de aprofundar a integração regional e sugeriu que os países membros priorizem o uso de moedas locais nas transações comerciais internas.

Segundo o presidente, a medida pode ajudar a reduzir custos e fortalecer as economias do bloco.

Lula também afirmou que o Mercosul deve voltar seu olhar para a Ásia, especialmente após avanços nos acordos comerciais com a União Europeia. Para ele, é necessário ampliar as parcerias e diversificar os mercados com foco em oportunidades estratégicas.

Outro ponto destacado pelo presidente brasileiro foi a defesa da industrialização local. Ele propôs que o beneficiamento de minerais críticos — aqueles usados em tecnologias estratégicas — ocorra nos próprios países do bloco, com transferência de tecnologia, geração de empregos e valorização da produção regional.

Lula ainda levantou a questão da soberania digital. Para o presidente, a instalação de centros de processamento de dados nos países do Mercosul é essencial para garantir o controle das informações e a autonomia tecnológica da região.

