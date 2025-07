Lula confirma intenção de disputar reeleição em 2026 e defende relação com Congresso

Saiba Mais Política Maioria dos deputados federais avalia negativamente relação entre Lula e Congresso, diz pesquisa

Durante evento no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que pretende disputar as eleições presidenciais de 2026.

Em tom confiante, afirmou que o Brasil poderá ter, pela primeira vez, um presidente eleito quatro vezes. "Eles não sabem o que eu estou pensando. Então, se preparem porque, se tudo estiver como eu estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez um presidente eleito quatro vezes", declarou.

A afirmação foi feita durante uma cerimônia de anúncio de investimentos em refino e petroquímica. Lula também aproveitou a ocasião para rebater rumores sobre uma possível crise entre o Executivo e o Congresso Nacional. Segundo ele, a relação entre os poderes é sólida e baseada em diálogo, mesmo quando há divergências.

"Deixa eu falar uma coisa para o Congresso, porque parece que tem uma guerra entre o governo e o Congresso. Eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Até agora, nesses dois anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos", afirmou.

O presidente destacou ainda que as discordâncias entre os poderes são saudáveis e funcionam como oportunidade de negociação. "Quando tem uma divergência é bom. Sabe por quê? Porque a gente senta na mesa, vai conversar e resolve. O governo pensa uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso em uma mesa de negociação", pontuou.

Lula também comentou sobre o clima de antecipação em relação à próxima disputa eleitoral, minimizando especulações sobre o fim antecipado de seu mandato.

"Eu não quero nervosismo porque eu só tenho um ano e meio de mandato. E tem gente que pensa que o governo já acabou, tem gente que já está pensando em eleição", disse.

