Lula confirma que disputará eleições de 2026: 'energia de 30 anos'

Durante agenda internacional na Indonésia, nesta quinta-feira, dia 23 de outubro, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que disputará as eleições de 2026, sendo assim, concorrendo a reeleição para a cadeira presidencial.

O anúncio foi feito enquanto discursava ao lado do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, e enfatizou que mesmo completando 80 anos neste ano, está com disposição de quando tinha 30 anos.

Durante a fala, o petista afirmou que se candidatará a um quarto mandato presidencial, e que, caso seja eleito, trabalhará para potencializar ainda mais as relações entre os dois países.

"Vou disputar um quarto mandato no Brasil. Digo isso porque ainda vamos nos encontrar muitas vezes. Esse meu mandato só termina em 2026, no final do ano. Mas eu estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja por demais valorosa".

