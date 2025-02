Lula critica alta dos combustíveis nos postos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a alta dos preços dos combustíveis e do gás de cozinha durante evento da Petrobras nesta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro, onde atribuiu o valor ao aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Segundo o mais recente levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a gasolina comum teve o preço médio de R$ 6,37 por litro, valor que o presidente aponta ser muito maior ao preço de saída da Petrobras.

“Quando sai um anúncio do diesel, da gasolina ou do gás, a Petrobras leva fama, o governo federal leva fama e muitas vezes a Petrobras não tem culpa nenhuma”, disse o presidente.

Lula ainda apontou que a gasolina é vendida pelo dobro do valor praticado pela estatal. “O povo não sabe que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 e que na bomba ela é vendida a R$ 6,49. Ela é vendida pelo dobro do que ela sai da Petrobras, mas, quando sai o aumento, o povo pensa que é a Petrobras que aumentou”, reforçou.

No caso do Gás Liquefeito de Petróleo, o GLP, mais conhecido como gás de cozinha, o preço médio encontrado pelo levantamento foi de R$ 107,23. “O botijão de 13 litros de gás sai da Petrobras a R$ 35. Entretanto, depois que ele é entregue, independentemente do estado, ele chega a R$ 140, a R$ 132, a R$ 120, depende do ICMS que é cobrado no estado. O povo paga o triplo do preço que ele sai da Petrobras. É importante informar a população disso para o povo saber quem xingar na hora que aumenta”, destacou o presidente.

“O povo é assaltado pelo intermediário, e a fama fica nas costas do governo”, reforçou.

