Política

Lula defende cassação de deputados que ocuparam Mesa da Câmara

O presidente ainda pediu para que não seja endossado o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes

09 agosto 2025 - 18h49Sarah Chaves
Presidente Lula na 3ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social SustentávelPresidente Lula na 3ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável   (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente se posicionou, na sexta-feira (8), a favor da cassação dos mandatos de deputados que impediram o funcionamento do Congresso. Em um discurso no Acre, Lula criticou a atitude de parlamentares que tentaram bloquear os trabalhos, chamando-os de "verdadeiros traidores da pátria".

Ele ainda se dirigiu ao senador Sérgio Petecão (PSD-AC), pedindo que ele não endossasse o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Para Lula, os parlamentares que bloqueiam o Congresso deveriam ser os alvos de um impeachment.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também se manifestou sobre o episódio, afirmando que a ocupação dos plenários da Câmara e do Senado foi "inadmissível". Alckmin ressaltou que o Parlamento é a casa de todos, e que a democracia exige que as Casas funcionem, independentemente das discordâncias com as decisões tomadas, especialmente as do Judiciário.

Processos disciplinares contra parlamentares do PL, PP e Novo

A Câmara dos Deputados segue com a análise de processos contra 14 parlamentares dos partidos PL, PP e Novo, investigados por bloquearem os trabalhos do Congresso em uma manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O corregedor da Câmara, Diego Coronel (PSD-BA), afirmou que até quarta-feira (13), apresentará pareceres sobre os processos disciplinares.

Segundo Coronel, a análise será submetida à Mesa Diretora, que poderá recomendar a suspensão imediata dos parlamentares envolvidos. Caso a suspensão seja acatada, o Conselho de Ética terá até três dias úteis para avaliar a decisão. Coronel também adiantou que planeja se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para discutir a aplicação de um rito sumário para suspender os parlamentares antes do julgamento no Conselho de Ética.

 

