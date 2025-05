Lula demite Cida Gonçalves e nomeia Márcia Lopes como ministra das Mulheres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu, nesta segunda-feira (5), a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e nomeou Márcia Lopes para assumir a pasta.

A mudança foi confirmada pelo Palácio do Planalto e faz parte de uma nova rodada de alterações na composição ministerial do governo federal.

A saída de Cida Gonçalves já era considerada iminente nos bastidores de Brasília há alguns meses. Em fevereiro, a então ministra admitiu à Comissão de Ética da Presidência da República que frequentemente interrompia compromissos oficiais para atender a primeira-dama, Janja da Silva.

Na mesma ocasião, declarou que ignorava contatos de dois ministros: Alexandre Padilha (Relações Institucionais, à época) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência).

Cida também foi alvo de um processo na Comissão de Ética, posteriormente arquivado, por suspeita de assédio moral. A apuração interna apontava que a ministra teria sugerido apoio financeiro a uma servidora em troca de silêncio sobre uma denúncia de racismo, supostamente para que a funcionária se candidatasse nas eleições de 2026.

A mudança no comando do Ministério das Mulheres ocorre em meio a um processo mais amplo de reorganização do governo.

Desde o início de 2025, Lula já promoveu trocas nas pastas da Saúde, da Comunicação Social e das Relações Institucionais. Na semana passada, houve também alteração no Ministério da Previdência Social, após denúncias de fraudes envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Márcia Lopes, que assume o Ministério das Mulheres, tem trajetória ligada às pautas sociais e já ocupou o cargo de ministra do Desenvolvimento Social no segundo mandato do próprio Lula, entre 2010 e 2011.

