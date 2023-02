Lula diz cogitar reeleição em caso de 'situação delicada' no país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em uma entrevista à "RedeTV!" nesta quinta-feira, dia 02 de fevereiro, que pode concorrer à reeleição em 2026 se houver "uma situação delicada" no país e se ele se sentir com a "saúde perfeita".

Apesar de abrir essa brecha, o presidente disse que precisa "aproveitar a vida" e que, neste momento, não pensa em ser candidato.

"Veja, se eu puder afirmar para você agora, eu falo: 'Não serei candidato em 2026'.Vou estar com 81 anos de idade, sabe. Preciso aproveitar um pouco a minha vida, porque eu tenho 50 anos de vida política. Isso é o que eu posso te dizer agora, sabe. Agora, se chegar em um momento, tiver uma situação delicada e eu estiver com a saúde, porque eu só posso ser candidato se eu estiver com a saúde perfeita, mas saúde perfeita com 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30", disse Lula.

Durante a campanha eleitoral, o petista deu declarações descartando a possibilidade de reeleição.

À época, Lula reforçou em suas redes sociais que não buscaria um novo mandato em 2026. A quatro dias do 2º turno da disputa eleitoral de 2022, o então candidato à Presidência da República escreveu no Twitter:

"Eu se eleito serei um presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com a população".

Deixe seu Comentário

Leia Também