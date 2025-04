Lula e comitiva prestam homenagem ao papa Francisco durante velório no Vaticano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a comitiva brasileira estiveram, nesta sexta-feira (25), na Basílica de São Pedro, no Vaticano, para prestarem homenagem ao papa Francisco, que morreu aos 88 anos nesta segunda-feira (21).

“Que sua sabedoria, coragem e compaixão sigam iluminando os corações de todos nós”, disse Lula em uma publicação feita nas redes sociais, lamentando a morte do pontífice.

Lula estava acompanhado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, da ex-presidente Dilma Roussef, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara, Hugo Motta, além de outros ministros de Estado e parlamentares, incluindo o deputado federal Dagoberto Nogueira, o único de Mato Grosso do Sul a compor a comitiva.

“Eu e Janja estivemos há pouco em comitiva na Basílica de São Pedro, em Roma, na nossa primeira despedida ao papa Francisco, compartilhando a emoção e a devoção com todos que vieram prestar as merecidas homenagens ao Santo Padre”, comentou Lula.

Esta sexta-feira é o último dia de velório aberto na Basílica de São Pedro, e o funeral e a missa de corpo presente de Francisco estão previstos para as 10h (horário local; 4h no horário de MS) deste sábado (26).

