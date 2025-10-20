Lula e Donald Trump devem se reunir na Malásia no domingo

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump devem se reunir no próximo domingo (26), na Malásia, durante o encontro da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), que será realizado em Kuala Lumpur nos dias 26 e 27 de outubro.

A reunião entre os dois líderes vem sendo articulada há semanas por representantes dos governos do Brasil e dos Estados Unidos, desde o breve encontro entre Lula e Trump durante a Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova York.

O presidente brasileiro deve embarcar nesta terça-feira (21) para a Ásia, onde participará das discussões do fórum internacional.

O encontro com Trump deve abordar temas bilaterais e geopolíticos, reforçando a reaproximação diplomática entre os dois países após os contatos realizados em eventos multilaterais recentes.

