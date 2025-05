Lula é vaiado em evento com prefeitos em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi vaiado nesta segunda-feira (20) durante a sua participação na abertura da 25ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, principal evento nacional que reúne prefeitos de todo o país.

A cerimônia aconteceu no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), na capital federal.

Lula foi alvo de vaias em pelo menos três momentos: ao ser anunciado para subir ao palco, no início de sua fala e ao final do discurso. Apesar das manifestações negativas, o presidente também recebeu aplausos.

Alguns ministros presentes chegaram a tentar conter as reações do público, mas Lula preferiu ignorar os protestos e seguiu com sua fala sem citar diretamente os gritos da plateia.

A recepção fria também se refletiu no discurso do presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, que fez cobranças ao governo. Ziulkoski criticou decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente a exigência de transparência na liberação de emendas parlamentares.

“Abra o olho. Vamos votar pautas estruturantes”, afirmou o ex-prefeito de Mariana Pimentel (RS), dirigindo-se a Lula.

Em resposta, o presidente não deixou passar em branco e alfinetou Ziulkoski, dizendo que ele voltou ao “velho Paulo Ziulkoski”, com um “discurso mais inflamado”, postura que, segundo Lula, é a que se espera de um representante dos prefeitos.

Durante a sua fala, o presidente também fez um afago ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, a quem elogiou por sua atuação à frente da articulação do governo. “[O papel dele] é fazer com que as coisas funcionem corretamente e que todos os secretários se dirijam a ele para que as coisas possam andar”, afirmou Lula, chamando-o de “o mais bem-sucedido governador da Bahia”.

A menção ocorre em meio à repercussão de uma crise recente envolvendo a primeira-dama, Janja da Silva, durante viagem à China.

Rui Costa foi apontado como responsável por vazar informações sobre os bastidores da viagem, o que teria gerado desconforto interno no governo. O ministro não comentou o episódio publicamente, mas classificou os rumores como “fogo amigo”.

A Marcha dos Prefeitos, promovida anualmente pela CNM, reuniu mais de 14 mil participantes neste ano — número quase três vezes maior do que o total de municípios brasileiros, que é de 5.570. Lula tem participado do evento desde o início de seu atual mandato, em 2023.

