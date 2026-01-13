Lula escolhe Wellington César para vaga no STF deixada por Lewandowski

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu nomear Wellington César Lima e Silva, atual advogado-geral da Petrobras, para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal deixada por Ricardo Lewandowski, que deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública na semana passada.
Wellington César se reuniu com Lula no Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira (13), e o anúncio oficial deve ser feito em breve.
Natural da Bahia, Wellington César já atuou como ministro da Justiça de forma breve durante o governo Dilma Rousseff e foi secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência da República entre 2023 e julho do ano passado. Ele também se destacou como procurador-geral da Bahia, com atuação marcante no enfrentamento ao crime organizado.
O nome dele contava com o apoio da bancada baiana, além de aliados próximos de Lula, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ex-governador Jaques Wagner. Antes, Wellington César também havia sido cogitado para uma vaga no STF, mas Jorge Messias acabou sendo escolhido para substituir Luís Roberto Barroso.