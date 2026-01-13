Menu
Menu Busca terça, 13 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Política

Lula escolhe Wellington César para vaga no STF deixada por Lewandowski

Advogado-geral da Petrobras deve ser oficializado nas próximas horas como novo ministro do Supremo Tribunal Federal

13 janeiro 2026 - 17h41Taynara Menezes    atualizado em 13/01/2026 às 17h42
Wellington César se reuniu com Lula no Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira Wellington César se reuniu com Lula no Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira   (Foto: Andressa Anholete/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu nomear Wellington César Lima e Silva, atual advogado-geral da Petrobras, para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal deixada por Ricardo Lewandowski, que deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública na semana passada.

Wellington César se reuniu com Lula no Palácio do Planalto na tarde desta terça-feira (13), e o anúncio oficial deve ser feito em breve.

Natural da Bahia, Wellington César já atuou como ministro da Justiça de forma breve durante o governo Dilma Rousseff e foi secretário de Assuntos Jurídicos da Presidência da República entre 2023 e julho do ano passado. Ele também se destacou como procurador-geral da Bahia, com atuação marcante no enfrentamento ao crime organizado.

O nome dele contava com o apoio da bancada baiana, além de aliados próximos de Lula, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ex-governador Jaques Wagner. Antes, Wellington César também havia sido cogitado para uma vaga no STF, mas Jorge Messias acabou sendo escolhido para substituir Luís Roberto Barroso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeita Adriane Lopes
Política
Em menos de 24h, Adriane veta lei dos vereadores que suspendia alta do IPTU na Capital
Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Vereador Flavio Cabo Almi
Política
Debate sobre cassação preocupa vereadores e afeta funcionamento da Câmara
Papy durante fala na sessão
Política
Câmara aprova projeto que suspende decreto da taxa do lixo em Campo Grande
Sessão durante a noite de hoje
Política
IPTU: Projeto da Câmara diminuirá valor final, mas vereadores não descartam veto da prefeita
Salário de R$ 3 mil e 36h semanais para garis avança na Câmara e segue para o Senado
Política
Salário de R$ 3 mil e 36h semanais para garis avança na Câmara e segue para o Senado
Lula comemorou acordo
Política
Lula comemora acordo entre Mercosul e UE: 'vitória do diálogo'
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Justiça
Justiça não vê urgência e mantém advogados comissionados atuando na Agetran
Sede do TCE-MS -
Cidade
Crise do IPTU faz Tribunal de Contas sugerir prazo maior para quem paga parcelado
Lewandowski estava no cargo de ministro desde fevereiro de 2024
Política
Em carta a Lula, Lewandowski formaliza saída do Ministério da Justiça

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande