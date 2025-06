Lula lança Plano Safra da agricultura familiar com R$ 78,2 bilhões em financiamentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou, nesta segunda-feira (30), no Palácio do Planalto, a nova edição do Plano Safra voltado à agricultura familiar, com um total de R$ 78,2 bilhões em financiamentos para o ciclo 2025-2026.

Os recursos fazem parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e terão juros que variam entre 0,5% e 8% ao ano.

Somando todas as ações previstas — como crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, garantia de preços mínimos, assistência técnica e outras iniciativas — o Plano Safra da agricultura familiar deve movimentar R$ 89 bilhões na economia do setor.

A nova edição do plano amplia em cerca de 3% o valor ofertado no ciclo anterior, que disponibilizou R$ 76 bilhões via Pronaf.

Durante a cerimônia de lançamento, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que o plano representa o compromisso do governo com a soberania alimentar e com práticas agrícolas mais sustentáveis.

“Queremos acelerar essa transição”, afirmou, ao citar o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (Pronara), cujo decreto foi assinado por Lula no evento.

Para estimular a produção de alimentos da cesta básica, o governo manteve a taxa de 3% ao ano para financiamentos convencionais de arroz, feijão, mandioca, frutas, verduras, ovos e leite. Quando o cultivo for orgânico ou agroecológico, a taxa cai para 2%.

Também houve mudanças nas condições para a compra de equipamentos: o limite de financiamento com taxa de 2,5% ao ano dobrou de R$ 50 mil para R$ 100 mil. Para máquinas maiores, o limite vai até R$ 250 mil, com juros de 5% ao ano.

O plano ainda prevê linhas de crédito específicas para práticas agroecológicas, irrigação sustentável, adaptação às mudanças climáticas, quintais produtivos, conectividade rural e melhorias na acessibilidade no campo.

A versão do Plano Safra destinada a médios e grandes produtores será apresentada nesta terça-feira (1º).

