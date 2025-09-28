Menu
Política

Lula lidera caminhada pelos 95 anos do MEC

Durante evento na Esplanada dos Ministérios, presidente alfineta governo Bolsonaro

28 setembro 2025 - 16h48Carla Andréa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, na manhã deste domingo (28), de uma caminhada em comemoração aos 95 anos do Ministério da Educação (MEC), realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O evento, que teve caráter simbólico e político, reuniu ministros, autoridades e educadores, em um percurso de cerca de três quilômetros.

A caminhada foi marcada por falas em defesa da soberania nacional e do fortalecimento da educação pública.

Lula, acompanhado pela primeira-dama Janja da Silva e por integrantes de seu governo, como os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Camilo Santana (Educação), Alexandre Padilha (Saúde), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), aproveitou o momento para fazer críticas indiretas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Na nossa atividade não tem motociata, não tem pornochanchada, tem caminhada com educadores”, ironizou o presidente, em referência a eventos promovidos por seu antecessor.

Durante o percurso, Lula também gravou um vídeo em que relaciona a educação à soberania nacional. A declaração vem em um momento de tensão diplomática, com o Brasil sendo alvo de sanções e críticas por parte dos Estados Unidos.

“Essa é a caminhada da soberania educacional do Brasil. Nós temos consciência de que, através da educação – da creche à universidade, da alfabetização a um curso de engenharia – é que vamos tornar o Brasil soberano, para que nunca mais ninguém dê palpite sobre o nosso país”, afirmou o presidente.

Além dos ministros, estiveram presentes Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e Edinho Silva, presidente nacional do PT.

Em alguns trechos, Lula surpreendeu os presentes ao alternar caminhada com corrida leve, reforçando o tom simbólico e pessoal do ato.

Vanguard - Sound

