Lula lidera disputa presidencial contra nomes da direita, mas empata com Bolsonaro, diz pesquisa

O instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta terça-feira (24), um novo levantamento nacional sobre intenções de voto para as eleições presidenciais de 2026.

O estudo testou diferentes cenários com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentando membros do chamado "clã Bolsonaro" e outras possíveis candidaturas da direita.

A pesquisa ouviu 2.020 eleitores entre os dias 18 e 22 de junho, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Lula lidera contra nomes alternativos, mas enfrenta empate com Bolsonaro

Nos cenários de primeiro turno, Lula aparece à frente de adversários como Eduardo Bolsonaro (PL), Flávio Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Jr. (PSD-PR), Rogério Marinho (PL) e Ronaldo Caiado (União-GO).

Contra Michelle Bolsonaro (PL), o cenário é mais apertado: Lula registra 33,5% das intenções de voto, contra 30,2% da ex-primeira-dama.

Já em uma disputa direta contra Jair Bolsonaro (PL), Lula aparece numericamente atrás, com 39,7% contra 46,5%, em um cenário de segundo turno.

Tarcísio aparece como principal nome fora do clã Bolsonaro

Entre os nomes fora do círculo familiar de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas é o que mais se destaca. No segundo turno, o governador de São Paulo aparece à frente de Lula com 43,6% contra 40,1%, apontando um possível desafio mais competitivo.

Já contra Ratinho Jr., Marinho e Caiado, Lula manteria vantagem confortável.

A pesquisa também monitorou cenários com candidaturas alternativas, como Helder Barbalho (MDB-PA), ex-governador do Pará, e figuras do Centrão e da direita tradicional, mas nenhum apresentou desempenho superior ao do atual presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro.

