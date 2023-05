Lula nomeia 1ª mulher para chefiar embaixada do Brasil nos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou a diplomata Maria Luiza Viotti para o cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, a primeira mulher a comandar a embaixada brasileira no país norte-americano.

Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Maria Luiza Viotti tem 69 anos e ingressou na carreira diplomática em 1976, e ocupou diversos cargos, como diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais, entre os anos de 2004 e 2006, e diretora do Departamento de Organismos Internacionais, de 2006 a 2007.

Fora do Brasil, foi conselheira na embaixada do país em La Paz, embaixadora-representante permanente na Organização das Nações Unidas, de 2007 a 2013, e embaixadora do Brasil em Berlim entre 2013 e 2016.

Mais recentemente, atuou como chefe de gabinete do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, no período de 2017 a 2022.

O Senado já havia aprovado a indicação da diplomata no início do mês.

