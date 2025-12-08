Menu
Menu Busca segunda, 08 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Lula nomeia Jaceguara Dantas para o CNJ a partir de 1° de fevereiro de 2026

A desembargadora, de MS, comemorou a nomeação nas redes sociais

08 dezembro 2025 - 17h24Brenda Assis
Jaceguara Dantas da Silva Jaceguara Dantas da Silva   (Reprodução)

O presidente da república Luís Inácio Lula da Silva nomeou a desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Jaceguara Dantas da Silva, para integrar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a partir do dia 1° de fevereiro de 2026.

Ela comemorou a publicação oficial da nomeação nas redes sociais. “Agora, formalmente, Conselheira do CNJ. Agradeço todo o apoio recebido. Seguirei com a pauta de Direitos Humanos que sempre norteou minha trajetória, em especial o combate ao racismo e à violência contra a mulher”, publicou ela com a foto mostrando o texto.

A vaga destinada a desembargadores de Tribunal de Justiça foi proposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e o ofício de indicação (OFS 11/2025) foi relatado pela senadora Tereza Cristina (PP-MS).

Durante a análise, a senadora destacou a “sólida e diversificada trajetória no Poder Judiciário” da indicada, ressaltando sua profunda compreensão das realidades jurídicas e sociais. 

Antes de ser aprovada pelo Plenário, Jaceguara passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde sua indicação recebeu 53 votos favoráveis e seis contrários.

Jaceguara Dantas da Silva é formada em Direito, com mestrado e doutorado na área. Sua carreira começou no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, em 1992, atuando como promotora. 

Em 2015, foi promovida a procuradora de justiça, cargo que ocupou até 2022. Durante esse período, também foi diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público de MS e membro do Conselho Superior do Ministério Público. No mesmo ano, foi nomeada desembargadora do TJMS.

Reportar Erro
UNIMED São Julião

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cidadania-MS realiza congresso, debate federação com o PSB e define nova direção
Política
Cidadania-MS realiza congresso, debate federação com o PSB e define nova direção
Deputada Gleice Jane, do PT
Política
VÍDEO - 'Você vai morrer': Deputada do PT recebe ameaças de morte em Dourados
Foto que Flavio publicou durante anuncio
Política
Flávio Bolsonaro confirma candidatura à Presidência em 2026
Deputado estadual, Beto Pereira
Política
PSDB define nova executiva em MS com Beto Pereira na presidência
Nicolas Maduro
Internacional
Maduro pede apoio de brasileiros no mesmo dia de ataque dos EUA
Entre os principais pontos, a LDO prevê um superávit de R$ 34,3 bilhões
Política
LDO 2026 é aprovada com superávit previsto de R$ 34,3 bilhões
Marquinhos Trad e Adriane Lopes
Justiça
"Delirante", diz Marquinhos ao processar Adriane por fala em rádio sobre manifestação
Renan Contar, Tereza Cristina, Rodolfo Nogueira, Marcos Pollon, Luiz Ovando
Política
Decisão de Gilmar Mendes provoca reação intensa entre parlamentares
Foto:
Educação
Termo de Compromisso assinado em Campo Grande assegura Passe do Estudante em 2026
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Câmara analisa projetos sobre habitação, educação especial e transparência

Mais Lidas

Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
Inscreva-se
Educação
UFMS aplica prova de vestibular em 11 municípios neste domingo em MS
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por cortar virilha do filho de 6 anos para evitar abuso
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica
Cidade
Divulgado lista de inscritos para apartamentos no Jardim Antártica