Lula passa por procedimento médico para aliviar dores no quadril

Com dores no quadril há alguns meses, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será submetido a um novo procedimento médico para aliviar o problema. A informação teria sido passada por interlocutores do governo nesta quarta-feira (26), ao G1.

A Presidência da República não chegou a divulgar a agenda oficial de Lula para quarta. No entanto, os compromissos teriam sido cancelados em razão do procedimento médico.

Dois compromissos previstos para esta quinta também foram desmarcados: um encontro com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña, transferido para sexta (28), e um café com jornalistas de veículos internacionais que ainda será remarcado.

O presidente passará por um procedimento no quadril chamado infiltração, quando o paciente recebe uma injeção de medicamentos diretamente na área afetada. O procedimento será realizado no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, e Lula deve ser liberado ainda nesta quarta.

A previsão é de que o presidente trabalhe do Palácio da Alvorada, residência oficial, pelo menos até sexta-feira.



