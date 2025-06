Lula pede ao STF suspensão de ações judiciais sobre descontos indevidos em benefícios do INSS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolou uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) solicitando a suspensão de todas as ações judiciais movidas por aposentados e pensionistas contra o INSS e a União por descontos indevidos em benefícios ocorridos entre março de 2020 e março de 2025.

A medida foi apresentada na forma de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) e é assinada por Lula e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias.

A ação pede que o STF reconheça como inconstitucionais as decisões judiciais que atribuem responsabilidade à União e ao INSS por fraudes cometidas por terceiros, especialmente em descontos associativos não autorizados.

O governo alega que essas decisões violam preceitos constitucionais, ao atribuir responsabilidade objetiva sem considerar que o dano decorre de atuação fraudulenta externa.

O Executivo solicita que o ministro Dias Toffoli, que já é relator de processo semelhante no STF, assuma também essa nova ação.

Além da suspensão dos processos em curso, o governo quer autorização do Supremo para abrir um crédito extraordinário no orçamento da União, com o objetivo de ressarcir os aposentados lesados, sem violar o teto de gastos.

Também propõe que o STF impeça decisões que obriguem o pagamento em dobro dos valores descontados — como previsto no Código de Defesa do Consumidor —, argumentando que não se aplica ao caso, por não se tratar de relação direta entre consumidor e prestador de serviço.

No pedido, o Planalto afirma que há atuação “predatória e de má-fé” por parte de alguns escritórios de advocacia, que estariam ajuizando ações em massa com base em decisões judiciais já tomadas, com o objetivo de obter indenizações em escala.

Segundo o governo, esse movimento estimula falsas expectativas entre aposentados e pode gerar impacto financeiro considerável aos cofres públicos.

A União argumenta ainda que a multiplicação de ações pode atrasar o ressarcimento efetivo aos verdadeiros lesados e causar instabilidade jurídica. O pedido aguarda decisão do STF.

