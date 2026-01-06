Menu
Menu Busca terça, 06 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Política

Lula pode vetar 'PL da Dosimetria' em ato simbólico neste 8 de janeiro

A decisão deve ser anunciada em solenidade no Palácio do Planalto

06 janeiro 2026 - 10h24Sarah Chaves
O prazo legal para o veto do presidente Lula termina em 12 de janeiroO prazo legal para o veto do presidente Lula termina em 12 de janeiro   (Ricardo Stuckert)

Em meio à articulação política em Brasília, o governo federal organiza para quinta-feira (8) um ato público para oficializar o veto do presidente Lula ao projeto que reduz penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, medida que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A cerimônia está prevista para ocorrer no Palácio do Planalto e foi planejada para coincidir com o aniversário de três anos da invasão às sedes dos Poderes, reforçando o caráter simbólico da decisão. O prazo legal para o veto termina em 12 de janeiro, 15 dias após o envio do texto pelo Congresso ao Executivo.

Como revelou a Folha de S.Paulo, Lula optou por barrar o chamado PL da Dosimetria após avaliar que a proposta enfraquece a responsabilização criminal dos envolvidos nos ataques antidemocráticos.

Diante do cenário internacional, especialmente após a ação dos Estados Unidos contra a Venezuela, o evento pode ampliar seu discurso para além da defesa da democracia, incorporando também a pauta da soberania dos povos.

A organização da solenidade está a cargo da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), comandada por Sidônio Palmeira, com transmissão em telão instalado em frente ao Planalto.

Paralelamente, movimentos sociais e entidades sindicais preparam um ato com o lema “sem anistia para golpistas”. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo estão entre os organizadores. O secretário-geral da Presidência, Guilherme Boulos, deve participar da mobilização.

A expectativa é que Lula desça a rampa do Planalto no fim da tarde para se encontrar com os manifestantes. A assinatura do veto está prevista para o mesmo dia, embora aliados ainda debatam se a formalização deve ocorrer na quinta (8) ou na sexta-feira (9)

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Justiça
STF faz ato especial para lembrar ataques do 8 de janeiro, três anos após invasões
Vereadores estiveram reunidos com entidades
Política
Câmara usa reunião para criar comissão e se aprofundar sobre 'aumento surpresa' do IPTU
Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Parte de vereadores apoiam sessão extraordinária para discutir suspensão de IPTU
Desabafo feito em rede social -
Política
Mulher relata "tortura psicológica" em relacionamento com vereador de Deodápolis
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
OAB/MS reage e deve acionar a Justiça contra aumento "exorbitante" do IPTU na Capital
Justiça
OAB/MS reage e deve acionar a Justiça contra aumento "exorbitante" do IPTU na Capital
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Política
Nada justifica conflitos acabarem em bombardeio, diz ministro da Saúde
Lula durante coletiva
Política
Lula condena ataque dos EUA à Venezuela e cobra resposta da ONU
Caracas foi atacada durante a madrugada
Política
Reunião de emergência no Itamaraty discute invasão da Venezuela
Eduardo Bolsonaro
Política
PF determina retorno imediato de Eduardo Bolsonaro a cargo de escrivão

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul