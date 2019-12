Lula processa dono da Havan por direitos morais

Jônathas Padilha, com informações do Terra

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou com uma ação judicial contra Luciano Hang, dono das lojas Havan, por calúnia e difamação. No sábado (28), o empresário fez uma postagem em sua rede social no Twitter com um vídeo com um avião que sobrevoou uma praia em Santa Catarina com os dizeres “Lula cachaceiro devolve meu dinheiro”.

No início de dezembro, Luciano anunciou em sua conta no Twitter que iria custear essas mensagens e pedia que os seus seguidores escolhessem qual frase ele coloca-se.

Entre elas estavam "Lula na cadeia, eu com o pé na areia"; "Melhor que o verão, é o Lula na prisão", entre outras. Confira o tweet.

Tenho ou não tenho os seguidores mais criativos do Brasil? Durante o verão, vou patrocinar um avião que vai passar com mensagens patriotas pelo litoral de (SC). Pedi aos internautas que me ajudassem com sugestões de frases. Dá o play no vídeo e veja algumas que apareceram. pic.twitter.com/u7foyrn4xj — Luciano Hang (@luciano_hang) December 1, 2019

Nesse sábdo, Luciano tweetou “Agora juntos vamos reconstruir e transformar o Brasil em um lugar de paz, harmonia, ordem e progresso.” Leia o tweet completo.

O povo brasileiro acordou e sentiu na pele o quanto perdeu votando errado. Acreditaram nas pessoas erradas, que só pensaram no poder e destruíram nosso país. Agora juntos vamos reconstruí-lo e transformar o Brasil num lugar de paz, harmonia, ordem e progresso. pic.twitter.com/WqhfHHqFxh — Luciano Hang (@luciano_hang) December 28, 2019

A defesa do ex-presidente pediu a proibição das mensagens contra o ele e um pagamento de indenização de R$ 100 mil por danos morais. A petição foi encaminhada à 2ª Vara Cível de Navegantes, em Santa Catarina.

Em alegação, defesa diz que frases ferem a honra de Lula "Com sua conduta, (Hang) desbordou injustamente do direito ao antagonismo político e livre opinião, ofendendo até mesmo qualquer senso de civilidade no debate político em plena ebulição no País", afirmou.

