Lula sugere à recriação de programa de incentivo para compra de eletrodomésticos

Durante cerimônia de condecoração de cientistas e pesquisadores no Palácio do Planalto, o presidente Lula sugeriu ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, a recriação de um programa de incentivo às compras de eletrodomésticos.

Projeto em questão já existiu durante o segundo mandato de Lula como presidente do Brasil, em 2009, quando houve redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre itens da linha branca, composta por bens como refrigeradores, freezers verticais e horizontais, condicionadores de ar, lavadoras de louças, lavadoras de roupa, secadoras, fornos de microondas e outros.

Durante o evento, Lula citou o programa de desconto em carros zero quilômetro, que foi encerrado na semana passada com a venda de cerca de 125 mil automóveis.

“Até falei para o Alckmin: 'Que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez?'. Facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. As pessoas, de quando em quando, precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha tá batendo, não tá gelando a cerveja bem, e tá gastando muita energia, você tem que trocar. E, se está caro, vamos baratear, tentar encontrar um jeito”, comentou o presidente.

Logo após, Lula se dirigiu à ministra do Planejamento, Simone Tebet, e pediu para que ela "abra a mão um pouquinho", para o governo poder "facilitar a vida do povo que quer ter acesso" aos produtos.

Em seguida, o presidente apontou que as pessoas têm de consumir de "forma responsável". "Ninguém pode gastar o que não tem", afirmou.

