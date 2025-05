Lula tem agenda em Paris e Torre Eiffel ficará verde e amarela durante visita

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca na próxima terça-feira (3/6) para Paris, na Franca, onde cumprirá agenda oficial de seis dias no país europeu, e durante sua visita, a Torre Eiffel, um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, será iluminada com as cores verde e amarela.

Segundo o programa da viagem preparado pelo Itamaraty, Lula tem agendas previstas em Paris, capital da França, e Nice, na riviera francesa, com discussão de temas políticos, econômicos, acadêmicos, culturais e de defesa.

Além da agenda política, Lula também deve tirar um tempo na viagem para capturar algumas fotos oficias da viagem, e segundo a coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, o presidente irá tirar uma foto na ponte Alexandre III, com a Torre Eiffell com as cores da bandeira brasileira ao fundo.

