Lula vai ao velório do papa Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá viajar ao Vaticano, nesta quinta-feira (24), para o velório do papa Francisco, que morreu na madrugada desta segunda-feira (21), aos 88 anos, após sofrer um derrame e insuficiência cardíaca irreversível.

Segundo o Planalto, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, o deputado federal Hugo Motta, presidente da Câmara, e o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), foram convidados para acompanhar Lula na viagem e indicaram que iriam aceitar.

O caixão com o corpo do papa Francisco será trasladado da capela da Casa de Santa Marta para a Basílica de São Pedro nesta quarta-feira (23), local onde acontecerá, no sábado, o velório do pontífice.

De lá, o caixão será levado para a Basílica de Santa Maria Maior, onde será sepultado, conforme pedido feito pelo papa.

A primeira-dama Janja Lula da Silva também irá ao funeral. A assessoria da Presidência não informou se outras autoridades foram convidadas.

