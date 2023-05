Maduro visitará o Brasil no final de maio

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estará fazendo sua primeira visita ao Brasil desde a eleição de Lula no final deste mês, quando estará em Brasília para reunião com o chefe do executivo brasileiro. As informações são do Metrópoles.

Segundo o portal, Maduro será recebido por Lula para um encontro bilateral, com o objetivo de marcar o “relançamento” das relações diplomáticas entre os dois países, interrompida durante o governo de Bolsonaro.

Logo após a eleição de Lula, o Brasil restabeleceu os laços com o país vizinho e reabriu a embaixada do Brasil em Caracas.

A previsão é que, em 30 de maio, os dois participem, em Brasília, de uma reunião com outros presidentes da América do Sul para “discutir perspectivas para a região e reativar a agenda de cooperação sul-americana” em diversas áreas.

