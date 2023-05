Magno pergunta por que "não defendem o macaco?" ao citar racismo contra Vini Jr.

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

O senador Magno Malta (PL-ES) criticou, nesta terça-feira (23), a repercussão do caso dos ataques racistas contra o jogador brasileiro Vini Jr. durante partida neste domingo (21), na Espanha.

Durante a sessão de hoje da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador criticou a cobertura da imprensa sobre o caso, afirmando que ela fica “revitimizando” o jogador ao relembrar do caso.

Além das afirmações, o parlamentar questionou onde estariam “os defensores da causa animal que não defendem o macaco?”, se referindo ao caso. “O macaco está exposto”, disse.

Malta então continuou com as falas, afirmando que, se fosse um jogador negro, entraria em campo com uma leitoa branca e afirmaria “olha como não tenho nada contra branco. Eu ainda como”. “Veneno se faz com veneno”, afirmou.

Confira a fala:

“Cadê os defensores da causa animal

que não defendem o macaco?”, diz senador ao comentar racismo contra Vini Jr.



Magno Malta afirmou que se fosse um jogador negro, entraria em campo com uma leitoa branca. “Dava um beijo nela e falava ‘olha como não tenho nada contra branco. Eu… pic.twitter.com/0gF3mrF0zI — Metrópoles (@Metropoles) May 23, 2023

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também