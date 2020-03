Maia defende ajuda de custo de R$ 500 à autônomos e desempregados

Sarah Chaves, com informações do R7

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (26), um auxílio de R$ 500 aos trabalhadores informais, autônomos e vulneráveis.

Maia afirmou que o valor de R$ 300 por mês apresentado pelo governo Bolsonaro para trabalhadores informais durante a crise do coronavírus é insuficiente. "Se precisamos garantir o isolamento das famílias, temos que dar a previsibilidade e a renda, para que essas pessoas possam passar os próximos 30 dias. Precisa garantir recursos. O que a gente tem entendido é que a proposta que o governo fez, que amplia até mais do que os R$ 200, é muito pequena para o que a população precisa."

Para ele, é preciso "gerar as condições mínimas para que os brasileiros possam manter as determinações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e dos governadores", que indicam o distanciamento social como medida mais eficaz para conter o avanço da pandemia de covid-19 no país.

O tema será discutido nas próximas sessões da Câmara. Maia disse ainda que está "focado no projeto que garante recursos para os brasileiros informais e vulneráveis".

A Câmara discutirá o tema e segundo o presidente da Casa, ainda há 15 dias para a proposta ser decidida.

