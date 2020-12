“Maior desafio de minha vida pública”, diz Paulo Corrêa ao ser reeleito

Reeleito para comandar a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) pelos próximos dois anos, o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) classificou sua recondução como “o maior desafio de minha modesta vida pública”.

A eleição para Mesa Diretora do legislativo estadual aconteceu durante a sessão desta quinta-feira, 10, e manteve a composição do primeiro biênio da 11ª legislatura. “Aos meus pares, minha gratidão pela confiança renovada. Reafirmo meu compromisso em seguir com a construção da grandeza política e institucional do nosso Parlamento. Com humildade, acolho essa recondução como o maior desafio da minha modesta vida pública”, afirmou o presidente reeleito.

O presidente fez questão de destacar que os cargos da Mesa Diretora são um imperativo natural do ordenamento jurídico, mas não conferem, a quem os ocupa, qualquer proeminência sobre os demais parlamentares. “As garantias constitucionais asseguram, a todos nós, plena e absoluta igualdade de direitos e deveres no exercício da sagrada atribuição de legislar e de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Foi à luz desse princípio essencial que, nos últimos dois anos, contribuímos, todos nós, para edificar um Poder Legislativo Estadual sempre mais afirmativo e independente, da perspectiva constitucional. E mais orgânico e efetivo como estuário generoso e fecundo dos anseios e aspirações da sociedade sul-mato-grossense”.

Demais cargos - Pela primeira vez na história da ALEMS, a eleição da Mesa Diretora ocorreu de forma híbrida (presencial e virtual). Além de Corrêa e Teixeira, integram a Mesa os deputados Eduardo Rocha (1º vice-presidente), Neno Razuk (2º vice-presidente), Antônio Vaz (3º vice-presidente), Zé Teixeira (1° secretário), Herculano Borges (2º secretário) e Pedro Kemp (3º secretário).

