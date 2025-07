Maioria dos deputados federais avalia negativamente relação entre Lula e Congresso, diz pesquisa

Mais da metade dos deputados federais considera negativa a relação entre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Congresso Nacional.

É o que revela a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (2), que mostra um aumento na percepção negativa em comparação ao levantamento anterior, feito em maio.

Segundo os dados, 51% dos parlamentares avaliam negativamente a relação entre os Poderes, um crescimento em relação aos 43% registrados dois meses antes.

Outros 30% classificam a relação como regular, e apenas 18% a consideram positiva. Um total de 1% não soube ou preferiu não responder.

A pesquisa ouviu 203 deputados federais entre os dias 7 de maio e 30 de junho, por meio de entrevistas presenciais e on-line. A margem de erro é de 4,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Percepção varia conforme o posicionamento político

A avaliação sobre a relação do Executivo com o Congresso varia de acordo com o alinhamento dos parlamentares ao governo. Entre os deputados da base governista, 42% enxergam a relação como positiva, enquanto 39% a classificam como regular e 19% como negativa.

Já entre os independentes, a percepção negativa saltou de 45% em maio para 65% na pesquisa atual. Apenas 4% desse grupo veem a relação como positiva, e 29% a consideram regular.

Na oposição, a insatisfação é ainda mais acentuada: 78% avaliam negativamente a relação com o governo Lula, ante 71% em maio. Nenhum deputado oposicionista considerou a relação positiva, enquanto 22% apontaram como regular.

