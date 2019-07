Maioria reprova conduta de Moro, mas vê como justa prisão de Lula, diz pesquisa

Rauster Campitelli, com informações do G1

Uma pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (6) aponta que 63% dos entrevistados têm conhecimento dos diálogos atribuídos pelo site The Intercept ao atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Desses, 58% disseram que a conduta do ex-juiz foi inadequada; já 31% aprovam a postura de Moro e 11% não souberam opinar sobre o assunto.

Reportagens do Intercept, do jornal "Folha de S.Paulo" e da revista "Veja" afirmam que as supostas conversas no aplicativo Telegram mostram que Moro orientava de forma ilegal as ações da Operação Lava Jato. Segundo o Instituto Datafolha, 58% dos entrevistados disseram acreditar que, se forem comprovadas irregularidades, eventuais decisões de Moro enquanto juiz responsável pela Lava Jato devem ser revistas.

Por outro lado, 30% disseram que o ganho no combate à corrupção compensa eventuais excessos cometidos. Ainda, 54% dos entrevistados disseram apoiar a permanência de Moro no cargo de ministro, enquanto 38% acham que o ex-juiz deveria deixar o posto.

Conforme o levantamento, a maioria dos entrevistados (54%) disse considerar a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva justa. Para 42%, porém, a condenação do petista é injusta. Outros 4% não souberam opinar.

Além disso, o Datafolha também questionou os entrevistados sobre a avaliação que faziam da Operação Lava Jato. Segundo a pesquisa, 55% avaliaram a operação como ótima/boa; 24% disseram considerá-la regular; e 18% avaliaram a operação como ruim ou péssima – outros 3% não responderam.

A pesquisa foi realizada nos dias 4 e 5 de julho com 2.086 entrevistados com mais de 16 anos, em 130 cidades do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

