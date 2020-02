Mais um assalto em condomínio, agora no Shalom

Ladrões invadiram uma casa no Condomínio Shalom, às margens da BR-262, e fugiram com cofre com produtos avaliados em R$ 500 mil no Jardim Noroeste, em Campo Grande, nessa noite de sexta-feira (21).

As primeiras informações que intrigam a polícia é a semelhança do furto, no início do mês, a uma casa no Residencial Damha também com o uso de um drone, que foi visto sobrevoar nas redondezas do condomínio Beirute no Parque dos Poderes.

Conforme informações do boletim de ocorrência, João Luciano da Silva Auto, de 50 anos, relatou à polícia que não estava na casa por volta das 23h30 quando recebeu uma ligação do porteiro do condomínio informando que as portas da casa estavam abertas e as luzes acesas.

Após ir até a casa, porteiro entrou na casa e encontrou os três quartos no piso superior revirados e com garrafas de cervejas espalhadas pelo chão.

Ao retornar para a casa, a vítima percebeu que os bandidos levaram o cofre com as joias, dois revólveres, documentos, bolsas femininas de grife internacional, além de 130 euros e 320 dólares.

Anda de acordo com o registro policial, o prejuízo é aproximadamente R$ 500 mil. O caso foi registrado como furto na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, no Tiradentes.

Deixe seu Comentário

Leia Também