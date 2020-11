Mais uma: Trad tem direito de resposta nas redes sociais de Harfouche

Atual prefeito e candidato à reeleição na Capital, Marquinhos Trad (PSD), ganhou mais um direito de resposta nas redes sociais de outro candidato à prefeitura de Campo Grande, Promotor Harfouche (Avante).

Devido ao vídeo postado no Facebook e Instagram do Promotor no dia 24 de outubro, em que ele alega que “falta seriedade do atual prefeito” para o desenvolvimento da cidade, o juiz eleitoral Thiago Nagasawa Tanaka, determinou que Trad terá direito de até um (1) minuto nas redes sociais do candidato do Avante para resposta.

De acordo com a decisão, o conteúdo pode criar estados mentais na cabeça do eleitor que o recapeamento do asfalto ocorre apenas para desvios da corrupção e com finalidade eleitoral e isto viola os princípios da lisura da moralidade eleitoral, além da legislação eleitoral.

Marquinhos tem o prazo de dois dias para divulgar a resposta nos mesmos perfis do Facebook e Instagram do vídeo acima citado.

