Manifestação contra anistia ocorre nesta quinta-feira em Campo Grande

A capital sul-mato-grossense terá nesta quinta-feira (8) um ato público em defesa da democracia e contrário a qualquer proposta de anistia a envolvidos em tentativas de golpe. A mobilização ocorre às 17h, no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho, e integra uma articulação nacional que reúne manifestações em diferentes cidades do país.

Em Campo Grande, o ato é organizado por partidos de esquerda, movimentos sociais e entidades vinculadas às frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. O secretário-geral do PT em Mato Grosso do Sul, Agamenon Rodrigues do Prado, afirmou que o objetivo é reforçar a defesa das instituições democráticas e rejeitar qualquer iniciativa que relativize crimes contra o Estado Democrático de Direito.

“O que está em jogo é o direito de votar e de ver o mandato legitimamente eleito ser exercido até o fim”, afirmou.

A escolha da data também tem caráter simbólico, em meio aos desdobramentos dos ataques às sedes dos Três Poderes, ocorridos em 8 de janeiro de 2023.

Confirmaram participação no ato siglas como PT, PDT, PV, PSB e PCdoB, além de outros partidos e movimentos sociais.

No mesmo dia, em Brasília, o Palácio do Planalto prepara uma solenidade para o anúncio do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao chamado PL da Dosimetria, aprovado pelo Congresso e que reduz penas de condenados pelos atos golpistas. O evento terá transmissão em telão e será acompanhado por manifestação com o mesmo lema adotado nacionalmente.

