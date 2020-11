Mantida a decisão que impugna candidatura de Thiago Assad

Nesta terça-feira (10), o Tribunal Regional de MS (TRE-MS) manteve a decisão de impugnar a candidatura do estudante Thiago Assad (PCO) à prefeitura da Capital.

Por isso, Assad é ex-candidato à prefeitura de Campo Grande e se torna inelegível. A situação ainda cabe recurso e ele ainda pode reverter a decisão perante o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O prazo para registro de candidatura encerrou no dia 26 de setembro, e nesta data, não constava o nome de Thiago Assad entre os concorrentes à prefeitura, só aparecendo no sistema da Justiça Eleitoral uma semana depois.

Juiz juliano Tannus, relator do processo, citou que o envio de registro fora do prazo é determinante para contestação da candidatura. Além disso, na decisão em primeira instância, foi citado também a falta de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do partido, na documentação enviada para o TRE-MS, outro motivo decisivo para impugnação.

Outros candidatos:

Dos 16 candidatos a prefeito inscritos na Capital, três deles tiveram os registros indeferidos pela Justiça Eleitoral. Além de Thiago, o deputado Loester Carlos (PSL), conhecido como “Tio Trutis” também teve sua candidatura indeferida e não houve recurso. O outro candidato é o promotor Sérgio Harfouche (Avante), que teve o registro indeferido na primeira instância, recorreu da decisão e agora aguarda o julgamento no pleno do Tribunal. Esta sentença deve sair antes das eleições, no dia 15 de novembro.

Deixe seu Comentário

Leia Também