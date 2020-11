Marcio Fernandes pretende construir quatro terminais de ônibus

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Retomando o Sistema Integrado de Transporte (SIT) o candidato a prefeito pelo MDB, Marcio Fernandes, pretende construir quatro novos terminais de ônibus em Campo Grande, caso seja eleito no próximo dia 15 de novembro.

“Após as gestões do MDB nenhum terminal de ônibus foi entregue em Campo Grande. Abandonaram o sistema de integração, a passagem ficou mais cara e a população desassistida. Vamos retomar o SIT construindo quatro novos terminais climatizados e reformando os existentes. As novas unidades serão nos bairros Maria Aparecida Pedrossian, Coophavilla, Nova Campo Grande e Paulo Coelho Machado”, destacou Marcio Fernandes.

O candidato relembra ainda que, quando seu partido assumiu a gestão a cidade tinha quatro terminais de ônibus e começava interligação dos bairros ao centro da Capital. Foram entregues em março de 2000 outras três unidades - nos bairros Nova Bahia, Aero Rancho e Guaicurus. Em 2001, as Moreninhas também receberam um terminal de ônibus, para interligar o bairro ao centro da cidade.

O último terminal de ônibus construído na Capital foi em 2009, inicialmente denominado Ponto de Integração Hércules Maymone.

