Marina recebe alta após quatro dias internada

Após quatro dias internada, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, recebeu alta nesta quinta-feira (15). A chefe da pasta ambiental estava sob os cuidados do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Incor), em São Paulo.

Segundo o boletim médico, Marina deu entrada na unidade de saúde na última segunda-feira (12/6), reclamando de fortes dores na coluna.

“No dia 12 de junho, a Sra. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, retornou ao hospital devido a fortes dores na coluna. A paciente passou por avaliação e exames, após quadro de infecção por Covid-19 sem complicações, registrado em maio deste ano. A alta médica foi confirmada no final desta manhã”, disse o hospital.

Em maio, Marina foi internada após testar positivo para Covid e apresentar sintomas gripais, como tosse, coriza e mal-estar, e ficou quatro dias sob cuidados médicos.

