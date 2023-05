Marina Silva tem alta hospitalar

A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (10). A ministra estava internada desde sábado (6) após ser diagnosticada com Covid.

A informação foi confirmada em boletim divulgado pelo hospital InCor, onde Marina estava internada para tratar os sintomas da doença.

“O InCor informa que a paciente Sra. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, recebeu alta hospitalar no dia de hoje às 9h30. Como a paciente está com esquema vacinal completo para Covid-19, isso contribuiu para que o quadro de saúde fosse controlado. Dessa forma, recebe alta para permanecer em repouso em regime domiciliar, com liberação para reassumir as atividades a partir da próxima semana”, diz o comunicado.

O quadro da ministra foi acompanhado por uma equipe de cardiologistas, infectologistas e pneumologistas.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também